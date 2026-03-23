Над Ленинградской областью сбили 11-й беспилотник

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сбит одиннадцатый вражеский беспилотник над Ленинградской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Еще один, одиннадцатый, вражеский беспилотник уничтожен над Гатчинским районом Ленобласти. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко в канале на платформе Max.
