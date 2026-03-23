Иран в ходе 75-й волны атак нанёс удары по новым пунктам дислокации армии Израиля

ВС Ирана в ходе проведённой 75-й волны ракетных атак на территорию Израиля и военные объекты США в регионе нанесли удары по новым пунктам расположения израильской и американской армий.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

«В этой волне, на основе разведданных подразделений оперативной информации, были поражены новые места размещения военных и скрытие солдат сионистской армии в различных точках оккупированных территорий», — сказано в тексте.

Кроме того, уточняется, что баллистическими ракетами был поражён аэродром Принца Султана в Эль-Хардже, который является одним из основных мест размещения и проведения воздушных операций американских военных.

Помимо этого спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее назвал «законными целями» Тегерана финансовые учреждения, которые инвестируют в военный бюджет США.

В HuffPost между тем писали, что среди военных США растут сомнения касательно операции против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше