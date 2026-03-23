Иран в ходе 75-й волны атак нанёс удары по новым пунктам дислокации армии Израиля

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
«В этой волне, на основе разведданных подразделений оперативной информации, были поражены новые места размещения военных и скрытие солдат сионистской армии в различных точках оккупированных территорий», — сказано в тексте.
Кроме того, уточняется, что баллистическими ракетами был поражён аэродром Принца Султана в Эль-Хардже, который является одним из основных мест размещения и проведения воздушных операций американских военных.
Помимо этого спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее назвал «законными целями» Тегерана финансовые учреждения, которые инвестируют в военный бюджет США.
В HuffPost между тем писали, что среди военных США растут сомнения касательно операции против Ирана.