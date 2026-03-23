На Западе сообщили о нервном срыве у Трампа из-за произошедшего в Иране

Политик Гэллоуэй: Трамп находится в состоянии нервного срыва из-за Ирана.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа произошел нервный срыв на фоне операции против Ирана, такое мнение в соцсети Х высказал британский политик Джордж Гэллоуэй.

«Трамп находится в состоянии нервного срыва», — написал он, освещая ситуацию.

По словам эксперта, об этом знает все его окружение, включая вице-президента Джэй-Ди Вэнса и военное командование.

«Уберите его, идиоты», — призвал Гэллоуэй.

Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
