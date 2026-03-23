Правящая партия Словении лидирует на парламентских выборах

Премьер-министр Словении и лидер движения «Свобода» Роберт Голоб объявил о победе своей партии на парламентских выборах. По данным избиркома после обработки 99,73% голосов, правящая GS набирает 28,58%, опережая Словенскую демократическую партию экс-премьера Янеза Янши (28,10%). Это даёт «Свободе» 29 мандатов из 80, SDS — 28.