На выборах в парламент Словении побеждает партия премьера

Парламентская фракция «Свободы» должна будет насчитывать 29 депутатов. Партнеры движения в лице «Социальных демократов», а также единого списка партий «Левые» и Vesna получат шесть и пять мандатов соответственно. Словенская демократическая партия будет представлена 27 парламентариями, правоцентристский блок партии «Новая Словения — Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus — 9 депутатами. «Демократы» получат шесть мандатов, а Resnica будет представлена пятью депутатами.