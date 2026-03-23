На выборах в парламент Словении побеждает партия премьера

БЕЛГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Движение «Свобода» премьер-министра Словении Роберта Голоба побеждает на очередных выборах в Государственное собрание (нижнюю палату парламента) по итогам обработки 99,85% голосов. Ему удалось набрать 28,6%, сообщила Государственная избирательная комиссия республики.
Второе место заняла оппозиционная Словенская демократическая партия (СДП) Янеза Янши с 28% голосов. Партнеры движения премьера по правящей коалиции в лице партии «Социальные демократы», а также единого списка партий «Левые» и Vesna заручились поддержкой 6,7% и 5,5% электората соответственно.
Также проходят в парламент правоцентристский блок, состоящий из партии «Новая Словения — Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus (9,3%), партия «Демократы» бывшего члена СДП и главы МИД Словении Анже Логара (6,7%), и евроскептическая партия Resnica («Правда», 5,6%).
Парламентская фракция «Свободы» должна будет насчитывать 29 депутатов. Партнеры движения в лице «Социальных демократов», а также единого списка партий «Левые» и Vesna получат шесть и пять мандатов соответственно. Словенская демократическая партия будет представлена 27 парламентариями, правоцентристский блок партии «Новая Словения — Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus — 9 депутатами. «Демократы» получат шесть мандатов, а Resnica будет представлена пятью депутатами.
По конституции страны два места в парламенте закреплены за представителями итальянского и венгерского меньшинств. Для формирования правящего большинства необходимо заручиться поддержкой не менее 46 парламентариев.