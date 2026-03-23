Ким Чен Ына переизбрали председателем госкомитета по делам КНДР

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына переизбрали председателем Государственного комитета по делам КНДР. Это произошло на первой сессии Верховного народного собрания пятнадцатого созыва в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Life.ru

«Ким Чен Ын был переизбран председателем государственных дел КНДР в первый день первой сессии ВНС КНДР 15-го созыва», — говорится в сообщении.

С речью на сессии выступил Чхве Рён-хэ. Он возглавляет Постоянный комитет 14-го Верховного народного собрания и Подготовительный комитет первой сессии 15-го созыва.

В феврале Ким Чен Ына переизбрали генеральным секретарём Трудовой партии Кореи. Предложение оставить его на высшем партийном посту одобрили единогласно.

