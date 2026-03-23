В США заявили, что отправка войск на остров Харк будет ошибкой

Портал Axios ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.
«Я просто думаю, что это будет катастрофой… по сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами», — заявил он в интервью для Washington Post.
Глава минфина США Скотт Бессент ранее в воскресенье подтвердил, что «все варианты остаются на столе» и не стал исключать возможность отправки американских военных на иранский остров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.