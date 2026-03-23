СМИ: левые кандидаты лидируют на выборах в ряде крупных городов Франции

Одна из наиболее драматических ситуаций сложилась на выборах мэра Лиона, третьего по величине города страны, говорится в материале. Кандидат от союза левых политических сил Грегори Дусе, согласно результатам голосования, лидирует в этом городе с 50,4% голосов. Он опережает своего единственного соперника Жана-Мишеля Оласа, поддержанного центристской партией «Возрождение» президента Эммануэля Макрона, лишь на 2,8 тысячи голосов. Олас в свою очередь не признал поражение и, упомянув о многочисленных нарушениях во время голосования, заявил, что обжалует результаты, напоминает BFMTV.