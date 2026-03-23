Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ужасающий характер»: в Европе испугались мести Ирана

La Repubblica: иранские ракеты способны долететь до Рима и Парижа.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Иран имеет возможность дотянуться ракетами до Рима и Парижа, несмотря на все бомбардировки со стороны США и Израиля, пишет итальянская газета La Repubblica.

«Для поражения Рима или Парижа стартовая площадка должна располагаться на севере Ирана», — говорится в материале.

Как отмечает издание, проблему усугубляет и то, что ни одна европейская страна не располагает действующими средствами защиты от баллистических ракет Ирана.

«Наша защита полностью зависит от американских спутников, радаров и кораблей: это одно из главных ограничений европейской обороны», — подчеркивается в материале.

Вчера британская газета The Telegraph сообщила, что удары по британской базе в Индийском океане, которую используют ВВС США, продемонстрировали способность иранских ракет достигнуть Лондона.

В прошлую субботу Иран сообщил, что запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает пять тысяч километров. СМИ сообщили, что атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает боеприпасами, дальность которых больше представления его противников.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше