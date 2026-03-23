«Ужасающий характер»: в Европе испугались мести Ирана

В прошлую субботу Иран сообщил, что запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает пять тысяч километров. СМИ сообщили, что атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает боеприпасами, дальность которых больше представления его противников.