Иран применил обходящие американские системы ПВО ракеты при атаке на Катар

В ходе атак на газовые объекты в Катаре, произошедших 18 и 19 марта, иранские военные применили ракеты, способные обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным издания, использованные ракеты отличаются манёвренностью и специально разработаны для преодоления систем ПВО. Удары стали ответом Тегерана на атаку по иранскому месторождению «Южный Парс».

Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадали в результате иранских ударов по Израилю, 11 из них тяжело ранены. Удары были нанесены по городам Димона и Арад. Израильская ПВО не перехватила ракеты, которые, предположительно, летели к ядерному объекту.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
