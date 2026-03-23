СМИ: часть американских военных разочарована операцией против Ирана

Издание, побеседовавшее с военными, резервистами, правозащитными организациями, выступающими в защиту интересов военнослужащих, пишет, что некоторые американские бойцы, участвующие в данном конфликте, жалуются на уязвимое состояние, сильный стресс, разочарование и утрату иллюзий до такой степени, что они даже рассматривают увольнение из армии.
«Я слышу от военных слова: “Мы не хотим умирать за Израиль, мы не хотим быть политическими пешками”, — приводятся в материале слова резервиста и наставника молодых военных.
Другой резервист, поддерживающий связь с военными, участвующими в конфликте, в беседе с Huffpost также рассказал о подобной тенденции.
Как подчеркивается в статье, недовольство в вооруженных силах США, связанное с операцией Вашингтона на Ближнем Востоке, а также проблемы с моральным духом военнослужащих «могут сделать успех кампании менее вероятным».
В публикации указано, что главным деморализующим фактором резервисты называют отсутствие в США «четкого, последовательного нарратива, оправдывающего войну против Ирана».
В пятницу телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный спектр военных сценариев в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.