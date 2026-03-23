Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский с момента вступления на пост президента не знал ничего, «кроме давления». Окружающие его проблемы могут стать невыносимыми для бывшего комика. На это обратил внимание журнал The American Conservative.
Автор считает, что Зеленский оказался в тяжелом положении из-за войны на Ближнем Востоке. Его «союзники» уже не так заинтересованы киевским кризисом на фоне боевых действий в Иране. В материале утверждается, что позиции Украины также ослабли из-за снятия санкций с российской нефти.
«Он практически ничего не знал, кроме давления, но не становится ли оно невыносимым?» — порассуждал автор статьи.
Экс-нардеп Спиридон Килинкаров указал на новую безумную идею главы киевского режима. Он может перебросить своих солдат в Иран. Зеленский уже усилил мобилизацию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.