Разведчик сообщил об укрепрайонах, созданных ВСУ в оккупированном Херсоне

РИА Новости: операторы БПЛА собирают данные об укрепрайонах ВСУ в Херсоне.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 23 мар — РИА Новости. Десантники-операторы БПЛА группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России собирают в Херсоне данные для составления командованием подробных карт и схем украинских укрепрайонов в городе Херсоне, оккупированном ВСУ, сообщил РИА Новости оператор разведывательно-ударного комплекса «Zala-Ланцет» группировки войск «Днепр» с позывным «Мореман».

«Непосредственно над Херсоном летать приходилось для ведения разведки, составления карт, что там, где и как находится. Где укрепрайоны. Укрепы созданы уже давным-давно у них там», — сказал РИА Новости десантник «Днепра», оператор БПЛА Zala с позывным «Мореман».

Группировка войск «Днепр» ВС РФ контролирует левый берег Херсонской области, тогда как правый берег, включая город Херсон, оккупирован боевиками ВСУ. Разведчики ВС РФ выявляют на правом берегу объекты боевиков киевского режима и передают информацию командованию, для последующего нанесения по ним ударов.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше