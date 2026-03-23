Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубе призвали не проводить параллель с Венесуэлой после заявлений США

МИД Кубы призвал не проводить параллель с Венесуэлой после заявлений США.

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио, комментируя заявления Вашингтона о смене государственного строя на острове, призвал не проводить параллели с ситуациями в Иране и Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал Кубе «недружественным переворотом», заявляя, что Штаты «что-то» скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что «взять Кубу будет большой честью».

В ходе интервью на телеканале NBC ведущая задала замминистра вопрос об операции в Иране и о похищении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, спросив, возможно ли подобное развитие событий на Кубе.

«Я бы попросил людей, говоря о Кубе, не проводить параллелей. У нас своя реальность, свои обстоятельства. И, как я сказал, мы надеемся, что так и будет, и мы не думаем, что есть необходимость в каких-либо военных действиях со стороны США по отношению к Кубе», — сказал де Коссио.

Он также отметил, что несмотря на то, что Куба не видит предпосылок для конфликта с США, страна готова к любому развитию событий.

«К сожалению, мы пытаемся подготовиться к любому исходу, в том числе и к тем, которые, по нашему мнению, не должны произойти», — добавил дипломат.

Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники, выступила с утверждением, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту статью фейком.

Представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон заявил в пятницу, что смена власти на острове под давлением США или смещение Диас-Канеля не обсуждаются ни в какой форме в диалоге с Вашингтоном. Сам Диас-Канель сообщил на прошлой неделе, что в ходе переговоров с США кубинские представители заявили о готовности продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга.

Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
