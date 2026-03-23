На Кубе призвали не проводить параллель с Венесуэлой после заявлений США

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал Кубе «недружественным переворотом», заявляя, что Штаты «что-то» скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что «взять Кубу будет большой честью».
В ходе интервью на телеканале NBC ведущая задала замминистра вопрос об операции в Иране и о похищении лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, спросив, возможно ли подобное развитие событий на Кубе.
«Я бы попросил людей, говоря о Кубе, не проводить параллелей. У нас своя реальность, свои обстоятельства. И, как я сказал, мы надеемся, что так и будет, и мы не думаем, что есть необходимость в каких-либо военных действиях со стороны США по отношению к Кубе», — сказал де Коссио.
Он также отметил, что несмотря на то, что Куба не видит предпосылок для конфликта с США, страна готова к любому развитию событий.
«К сожалению, мы пытаемся подготовиться к любому исходу, в том числе и к тем, которые, по нашему мнению, не должны произойти», — добавил дипломат.
Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники, выступила с утверждением, что Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту статью фейком.
Представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон заявил в пятницу, что смена власти на острове под давлением США или смещение Диас-Канеля не обсуждаются ни в какой форме в диалоге с Вашингтоном. Сам Диас-Канель сообщил на прошлой неделе, что в ходе переговоров с США кубинские представители заявили о готовности продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга.