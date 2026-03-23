Модель из Самары не ответила на вопросы о ее резюме в файлах Эпштейна

РИА Новости: модель из РФ не ответила на вопросы о ее резюме в файлах Эпштейна.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Модель из Самары Анастасия, чье резюме упоминается в опубликованных файлах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, не стала отвечать РИА Новости на вопросы о связи с ним и о том, как ее данные попали в эти документы.

В резюме 26-летней девушки из Самары, которое содержится в одном из ранее опубликованных файлов, указывается, что она получала образование в Самарском экономическом университете (СГЭУ), а также преподавала в модельной школе там же. С 2013 года девушка работала моделью в Нью-Йорке. В документах по делу Эпштейна содержится информация о визитах этой девушки к нему.

Корреспондент РИА Новости попытался связаться с девушкой, отправив ей несколько сообщений и поинтересовавшись, действительно ли она как-то связана с Эпштейном, и как ее резюме могло попасть в эти файлы. Девушка прочитала вопросы, но не ответила на них.

В профиле девушки во «ВКонтакте» указано, что она окончила школу в Тольятти, а затем — СГЭУ по специальности «Финансы и кредит». На своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) девушка публикует посты о работе в моделинге за рубежом. Также она ведет курсы по подготовке начинающих моделей в Нью-Йорке в собственной академии.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше