Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: фрагмент метеорита пробил крышу дома в Техасе

Фрагмент метеорита пробил крышу дома недалеко от города Хьюстона в штате Техас.

Фрагмент метеорита пробил крышу дома недалеко от города Хьюстона в штате Техас.

Как отмечает газета The New York Times со ссылкой на местные власти, повреждение оказалось размером с кулак.

«Метеорит пробил крышу двухэтажного дома. Он упал на пол в спальне, где отрикошетил и ударился о другую часть потолка», — говорится в публикации.

По информации экстренных служб, в результате инцидента никто не пострадал.

17 марта жители американских штатов Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк услышали и ощутили мощный взрыв, предположительно вызванный падением метеорита.