Расчет FPV-дронов ВС России за сутки уничтожил две САУ ВСУ

ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Расчёт ударных FPV-дронов РФ за сутки уничтожил французскую артиллерийскую установку Caesar и «Акацию» на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Липа».
По словам старшего инженера подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии, первая цель была обнаружена в лесополосе рядом с одним из населённых пунктов, и операторы незамедлительно отправили первый ударный дрон.
«Первое попадание подбили, быстро выставляем еще один на кураже. Летим, и на последнем кадре я замечаю то, что это оказывается французский “Цезарь” стоял», — уточнил он.
Морской пехотинец добавил, что позже в тот же день расчёт получил новую задачу.
«Нам сообщили, что в одном из сёл находится объект с большим скоплением личного состава. Мы выдвинулись, но первый наш дрон сбили», — отметил боец.
После этого расчёт повторил попытку.
«Подняли второй дрон, зашли на цель. Сначала подумали, что это блиндаж, но оказалось — САУ “Акация”, и успешно уничтожили», — рассказал он.
Как подчеркнул военнослужащий, в результате за один день были уничтожены две артиллерийские установки противника.