В США рассказали, как Россия переиграла США в Иране

19fortyfive: конфликт США с Ираном укрепляет позиции России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия выигрывает от продолжающейся операции США против Ирана, пишет американский военный портал 19fortyfive.

«Чем дольше продолжается кампания США против Ирана, тем сильнее укрепляются позиции России», — говорится в публикации.

По данным издания, пока Вашингтон бросает все силы на Ближний Восток, Москва возвращается на мировой рынок нефти и увеличивает своих доходы за счет усилившегося спроса со стороны Китая и Индии, а Украина, напротив полностью утратила поддержку ключевого партнера — США.

При этом, продолжает автор, раскол внутри союзников по НАТО из-за различия позиций по Ирану также играет на руку России. ЕС все меньше уверен в том, что администрация американского лидера Дональда Трампа все еще разделяют его антироссийскую позицию, в то время как сами европейские страны стремительно утрачивают способность влиять на мировые события.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент выступил с утверждением, что Россия получит два миллиарда долларов дополнительных бюджетных доходов из-за ослабления санкций против российских энергоносителей на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше