Дмитриев: Зелёная и русофобская повестки оставили ЕС без нефти и газа

«Европа наконец-то может насладиться успехом как своей зелёной, так и русофобской повестки — ни нефти, ни газа», — написал он.
Так Дмитриев прокомментировал решение словенских властей. В стране ввели временные ограничения на продажу топлива — не больше 50 литров в сутки для физических лиц.
Ранее Дмитриев отмечал, что западные СМИ замалчивают правду об энергетическом кризисе. По его словам, бюрократы скрывают плохие новости до тех пор, пока не иссякнут ресурсы.
