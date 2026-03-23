Кандидат в мэры на северо-востоке Франции Шарль Итлер (Charles Hittler), который имеет фамилию почти как у Адольфа Гитлера, был избран главой коммуны Арси-сюр-Об в провинции Шампань, следует из результатов голосования.
Ранее появилась информация, что его соперниками на выборах были Анни Сукат (Annie Soucat) и Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), фамилия которого созвучна с фамилией главы киевского режима Владимира Зеленского.
Итлер победил во втором туре голосования. При этом возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета заручился поддержкой 40,59 процента избирателей. Итоги обнародовало министерство внутренних дел страны.
В пользу списка Анни Сукат отдали свои голоса 31,49 процента проголосовавших. На третьем месте оказался список Антуана Рено-Зелински. Он получил 27,92 процента голосов.
Напомним, в ноябре сообщалось, что политик из Намибии, которого зовут Адольф Гитлер, в пятый раз одержал победу на выборах в регионе Ошана. Он представляет Народную организацию Юго-Западной Африки (СВАПО). Политик отметил, что не связан с лидером нацистской Германии и не поддерживает его идеологию. Мужчина предположил, что его отец, выбирая имя, мог не знать, кому оно принадлежит.