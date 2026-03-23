Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидата с фамилией почти как у Гитлера избрали главой коммуны во Франции

Во Франции кандидат с фамилией почти как у Гитлера победил на выборах с участием политика, которого зовут практически как Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в мэры на северо-востоке Франции Шарль Итлер (Charles Hittler), который имеет фамилию почти как у Адольфа Гитлера, был избран главой коммуны Арси-сюр-Об в провинции Шампань, следует из результатов голосования.

Ранее появилась информация, что его соперниками на выборах были Анни Сукат (Annie Soucat) и Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), фамилия которого созвучна с фамилией главы киевского режима Владимира Зеленского.

Итлер победил во втором туре голосования. При этом возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета заручился поддержкой 40,59 процента избирателей. Итоги обнародовало министерство внутренних дел страны.

В пользу списка Анни Сукат отдали свои голоса 31,49 процента проголосовавших. На третьем месте оказался список Антуана Рено-Зелински. Он получил 27,92 процента голосов.

Напомним, в ноябре сообщалось, что политик из Намибии, которого зовут Адольф Гитлер, в пятый раз одержал победу на выборах в регионе Ошана. Он представляет Народную организацию Юго-Западной Африки (СВАПО). Политик отметил, что не связан с лидером нацистской Германии и не поддерживает его идеологию. Мужчина предположил, что его отец, выбирая имя, мог не знать, кому оно принадлежит.