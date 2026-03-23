Кандидата с фамилией почти как у Гитлера избрали главой коммуны во Франции

Напомним, в ноябре сообщалось, что политик из Намибии, которого зовут Адольф Гитлер, в пятый раз одержал победу на выборах в регионе Ошана. Он представляет Народную организацию Юго-Западной Африки (СВАПО). Политик отметил, что не связан с лидером нацистской Германии и не поддерживает его идеологию. Мужчина предположил, что его отец, выбирая имя, мог не знать, кому оно принадлежит.