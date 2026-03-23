Страны Европейского союза (ЕС) могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа. Такое мнение в понедельник, 23 марта, выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— Европа наконец-то может насладиться успехом как своей «зеленой», так и русофобской программы — нет нефти, нет газа, — добавил он в социальной сети Х.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, чтобы разрешить странам ЕС покупать газ из РФ, даже если в Европе будет нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии.
Кроме того, политик уверена, что ЕС якобы совершит стратегическую ошибку, если вернется к российским ископаемым видам топлива в условиях текущего кризиса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, считает, что оплата счетов за энергоресурсы стала проблемой номер один для европейских стран, вытеснив конфликт на Украине.
Тем временем уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг своего минимума с начала сезона отбора и составил 29,1 процента.