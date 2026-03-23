Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС отстранил Венгрию от части переговоров из-за России

Европейский союз (ЕС) ограничивает участие Венгрии в конфиденциальных встречах и сокращает поток секретной информации из-за опасений, что Будапешт может передавать данные Москве. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По словам собеседников издания, недоверие к Будапешту привело к тому, что ключевые переговоры в Европе все чаще проводятся в форматах малых групп: E3 (ФРГ, Франция, Великобритания), E4 (Е3 и Италия), Веймарский треугольник (ФРГ, Франция, Польша) и другие.

Как пояснил источник Politico, основная причина того, что большая часть европейской дипломатии сейчас реализуется в различных небольших форматах — «менее лояльные государства».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Киеву, ни Брюсселю не удастся запугать Будапешт. Он добавил: бельгийские и немецкие замечания по сравнению с угрозами Украины убить его и его семью выглядят как «цивилизованная беседа».

