Бойцы «Севера» закапывают под бревна «Гиацинты» для защиты от БПЛА

КУРСК, 23 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» защищают от вражеских БПЛА артиллерийскую установку 2С5 «Гиацинт-С» при помощи мангалов и масксетей, а также закапывают в капонире под бревна. Об этом ТАСС сообщил командир орудия с позывным Нулевка.
«Маскировка орудия — это, во-первых, сваренный мангал, который оборудован масксетами. Закрывается полностью машина. Машина находится в капонире — гараже под большими бревнами. Машина полностью закопана. При выезде, понятно, открываем, выезжаем, мангал раскрывается, когда уже находимся на позиции, и работаем по цели», — отметил он.
Офицер рассказал, что в составе расчета есть военнослужащие с ружьем для уничтожения дронов, также они используют средства РЭБ. «Как на позиции, так и рядом на машине у нас стоит РЭБ. В случае чего, сразу даю команду расчету, что воздух. Каждый занимает свое место. Постоянно проходим тренировки, обучаем, чтобы не было суеты и паники», — добавил он.