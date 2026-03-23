Дрозденко: в Ленинградской области уничтожено уже 35 БПЛА

С начала атаки ВСУ на Ленинградскую область уничтожено уже 35 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, в порту Приморска была повреждена ёмкость с топливом, возникло возгорание.
«Ведётся тушение, персонал эвакуирован», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что из-за временных ограничений в Пулково отменено 30 рейсов.
