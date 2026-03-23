Число уничтоженных БПЛА над Ленобластью выросло до 35

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Число уничтоженных беспилотников над Ленинградской областью выросло до 35, отражение атаки продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале на платформе Мах.
«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», — говорится в сообщении.
Дрозденко добавил, что в порту Приморска повреждена емкость с топливом, из-за чего началось возгорание, ведется тушение, персонал эвакуирован.
