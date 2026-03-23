Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидата с похожей на «Гитлера» фамилией избрали мэром Арси-сюр-Об во Франции

Шарль Итлер, чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, был избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в Шампани на северо-востоке Франции.

Об этом свидетельствуют результаты второго тура муниципальных выборов, опубликованные Министерством внутренних дел Франции.

Так, по информации РИА Новости, возглавляемый Итлером список кандидатов в члены городского совета получил поддержку 40,59% избирателей.

На втором месте — список Анни Сука (31,49% жителей коммуны), на третьем — список Антуана Рено-Зелински (27,92% голосов).

Ранее стало известно, что на выборах во Франции замечены кандидаты с похожими на «Гитлер» и «Зеленский» фамилиями.