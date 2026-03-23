Кандидата с похожей на «Гитлера» фамилией избрали мэром Арси-сюр-Об во Франции

Шарль Итлер, чья фамилия созвучна фамилии Адольфа Гитлера, был избран мэром коммуны Арси-сюр-Об в Шампани на северо-востоке Франции.
Об этом свидетельствуют результаты второго тура муниципальных выборов, опубликованные Министерством внутренних дел Франции.
Так, по информации РИА Новости, возглавляемый Итлером список кандидатов в члены городского совета получил поддержку 40,59% избирателей.
На втором месте — список Анни Сука (31,49% жителей коммуны), на третьем — список Антуана Рено-Зелински (27,92% голосов).
Ранее стало известно, что на выборах во Франции замечены кандидаты с похожими на «Гитлер» и «Зеленский» фамилиями.