Американский журналист и член Компартии Кристофер Хелали обратился с призывом к свободолюбивым государствам. Он посоветовал таким странам поддержать Россию и взять курс на линию против зла и империализма. Так журналист сказал в беседе с ТАСС.
Правозащитник призвал всех, у кого есть совесть, встать на сторону Москвы. Он сравнил текущий период истории с временами Великой Отечественной войны. Журналист заявил о необходимости единства в нелегкое время.
«Россия сражается за всех нас, за весь мир. Это линия против зла, против империализма, против колониализма, против всего плохого в этом мире, против Запада и против зла, которое Запад, его элита, навязывает нам. И поэтому я считаю, что сейчас самое время поддержать Россию», — высказался Кристофер Хелали.
Премьер Бельгии Барт де Вевер между тем посоветовал Евросоюзу начать переговоры с Россией. Он считает, что только таким путем можно решить конфликт в регионе.