В Белом доме рассказали, во сколько обошелся США частичный шатдаун

Белый дом: частичный шатдаун США обошелся стране в $2,5 миллиарда.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Частичный шатдаун в США обернулся для страны убытком в 2,5 миллиарда долларов, сообщает Белый дом.

В США уже более месяца продолжается частичный шатдаун министерства внутренней безопасности (МВБ). Больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности (TSA), сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах огромные очереди на досмотр.

«Более 400 сотрудников TSA уволились. Потеряно 2,5 миллиарда долларов», — говорится в заявлении Белого дома в соцсети Х.

Ранее в воскресенье Трамп объявил, что направит агентов ICE для обеспечения безопасности в американских аэропортах в понедельник на фоне этих событий.

Главным камнем преткновения в сенате стал бюджет МВБ, что привело к частичному шатдауну: демократы требовали ужесточить условия работы иммиграционной службы ICE после ряда инцидентов, включая два смертельных случая стрельбы с участием федеральных агентов в Миннесоте. Финансирование остальных ведомств было утверждено конгрессом и подписано Трампом до 30 сентября. ICE и Пограничная служба CBP тем временем могут использовать дополнительные средства в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill).

В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года. Второй шатдаун был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.

