ВСУ остались без боеприпасов на одном из участков в Сумской области

КУРСК, 23 мар — РИА Новости. Операторы ударных БПЛА российской группировки войск «Север» заблокировали подвоз боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в группировке.
«Расчеты ударных БПЛА группировки войск “Север” точными попаданиями в уязвимые места уничтожили наземные робототехнические комплексы, с помощью которых противник попытался осуществить доставку боеприпасов на передовые позиции», — рассказали в группировке.
Уточняется, что после уничтожения российскими бойцами роботов ВСУ попытались подвезти боеприпасы и имущество на автомобильной технике, но операторы группировки засекли движение и уничтожили технику на подъездах к позициям.
«Действия ударных БПЛА группировки войск “Север” сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств и боеприпасов ВСУ на сумском направлении, что позволяет нашим военнослужащим занимать все более выгодные позиции, продвигаться все дальше и продолжать расширять буферную зону в Сумской области», — пояснили в группировке.