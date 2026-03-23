Герой России рассказал о боевой работе в ходе освобождения Красноармейска

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Герой России, младший сержант Владислав Ивикеев рассказал о боевой работе своей штурмовой группы в ходе освобождения населенного пункта Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Командир мотострелкового отделения 1-го мотострелкового батальона 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр», герой Российской Федерации, младший сержант Владислав Ивикеев рассказал о боевой работе своей штурмовой группы в ходе освобождения города Красноармейск в ДНР.
«Главной моей задачей было освобождение Красноармейска, а точнее взятие всех опорных пунктов ВСУ. Передвигалась наша штурмовая группа 506-го полка в количестве более 10 человек в ночное время. Мы были первыми, кто зашел и закрепился в городе Красноармейске», — вспоминает Герой РФ Владислав Ивикеев.
По данным ведомства, бойцы действовали как диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в тылу у противника, передвигаясь и выявляя позиции ВСУ, по которым наносились удары артиллерии и ударных FPV-дронов в течение месяца.
«В ходе боевых действий огневую поддержку оказывали расчеты войск беспилотных систем группировки “Центр”, а также артиллерия и танковые расчеты. Противник был хорошо подготовлен к обороне города, установив множественные огневые точки и ведя постоянную разведку и огневое поражение БПЛА, но несмотря на “сильное небо”, мы продвигались дальше», — отметил Герой России.
По его словам, после городских боев военнослужащие ВСУ не выдерживали напора и сбегали со своих позиций.
«Покидая свои позиции, военнослужащие ВСУ оставляли оборудование, оружие… всё бросали», — уточнил Ивикеев.
Именно группа младшего сержанта Владислава Ивикеева развернула государственный флаг России на главной площади Красноармейска в ДНР в знак освобождения города — одного из очагов обороны формирований ВСУ в Красноармейской агломерации.