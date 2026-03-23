Россиянам объяснили, как подготовиться к безопасному дачному сезону

«При присасывании клеща важно обратиться к врачу даже в случае его самостоятельного удаления. При этом нельзя раздавливать насекомое пальцами — это может привести к заражению. Профилактические прививки против клещевого энцефалита особенно важны для тех, кто находится на дачных участках в эндемичных регионах (территория, где постоянно регистрируются случаи заболевания и обитают заражённые вирусом клещи). Схема вакцинации определяется врачом и может быть как стандартной, так и ускоренной — при позднем начале», — разъяснила врач.