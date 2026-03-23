НАТО в ужасе: Иран легко закроет Ормузский пролив супердронами «Аждар»

При необходимости Иран может взять под полный контроль Ормузский пролив. Для этого у Тегерана есть необходимое вооружение, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Беспилотный подводный аппарат “Аждар” внешне напоминает торпеду. Этот морской беспилотник может непрерывно находиться под водой до четырех суток и проплывать до 600 км. Важно, что такие аппараты отследить не так просто. Они в состоянии потопить любой корабль, в том числе, танкер. То есть, такие дроны могут патрулировать определённый участок и при появлении цели атаковать ее», — пояснил эксперт.
По словам Кнутова, кроме того, у Ирана есть наземные противокорабельные установки.
«Они находятся на подземных базах. То есть, выезжает машина, производит пуск ракеты, тут же заезжает назад. Даже если место старта зафиксировано и по нему нанесён бомбовый удар, то можно завалить только туннель. Через день-два туннель восстанавливается в другом месте, и атака может осуществляться заново. также не надо забывать о возможности минирования акватории», — добавил он.
Ранее член комиссии иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди сообщил, что Иран начал взимать плату за проход отдельных кораблей через Ормузский пролив в сумме два миллиона долларов.