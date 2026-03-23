Свободолюбивые страны, которые верят в лучший мир, должны поддержать Россию, как во время Великой Отечественной войны.
Об этом заявил независимый американский журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали, подчеркнув, что Россия сражается за всех нас и за весь мир.
«И поэтому я считаю, что сейчас самое время поддержать Россию. Как и во время Великой Отечественной войны, все, у кого есть совесть, кто свободолюбив, кто верит в лучший мир, должны быть на стороне России», — цитирует журналиста ТАСС.
Ранее стало известно, что Хелали подписал контракт для участия в СВО.