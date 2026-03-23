СМИ: Минпромторг хочет запретить маркетплейсам влиять на цены товаров

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ хочет запретить маркетплейсам как-либо влиять на цены товаров, в том числе вводить скидки, следует из проекта концепции национальной модели торговли, содержание которого подтвердили РБК источник, знакомый с ходом обсуждения проекта, а также представитель ведомства.

Согласно проекту документа, Минпромторг намерен поэтапно менять правила ценообразования, начав с введения обязанности спрашивать у продавцов разрешение на установление скидок. Затем маркетплейсам могут полностью запретить участвовать в формировании цен.

В министерстве добавили, что предложенные меры призваны сделать конкуренцию между маркетплейсами и оффлайн-ритейлом более справедливой.