Трамп зол на Нетаньяху: у США и Израиля возникли разногласия из-за Ирана

Политолог Кирилл Семенов рассказал, что мешает Трампу выйти из конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Между президентом США Дональдом Трампом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху появились разногласия, американский лидер хочет выйти из конфликта на Ближнем Востоке, сообщил в беседе с aif.ru политолог Кирилл Семенов.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по территории Ирана, который в ответ начал бить по израильским и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Спустя несколько недель после начала конфликта американские СМИ сообщили, что раскол по поводу операции в Иране проявился между США и Израилем уже на второй неделе боевых действий в связи с израильскими атаками на иранские нефтяные объекты.

По словам источника издания Washington Post, эти удары усугубили экономические последствия закрытия Ормузского пролива.

«Разногласия между Трампом и Нетаньяху, конечно, есть, поскольку израильский премьер хочет продолжения войны. Трамп же, во-первых, недоволен тем, что его втянули в эту длительную кампанию, а во-вторых, он хочет из нее как можно быстрее выйти. Другое дело, что выйти Трамп может, только сохранив лицо, а как это сделать — он пока не знает», — пояснил Семенов.

Ранее стало известно, что Иран перешел к новой практике регулирования движения судов в Ормузском проливе, начав взимать плату за проход с отдельных кораблей в сумме два миллиона долларов.

