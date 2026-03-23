JP: США ускорили переброску военных для захвата иранского острова Харк

По данным издания, высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию.
Министр финансов США Скотт Бессент ранее не стал исключать возможность отправки американских войск на иранский остров Харк в Персидском заливе. Администрация президента Дональда Трампа также сообщала, что рассматривает возможность захвата стратегически важного острова для давления на Тегеран.
