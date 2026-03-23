Израиль заявил, что начал серию ударов по инфраструктуре в Тегеране

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Израиль начал масштабную серию ударов по инфраструктуре в Тегеране, заявила в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ начал широкомасштабную серию ударов, нацеленных на инфраструктуру в Тегеране», — говорится в сообщении.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то «американские военные уничтожат все иранские электростанции».

В ответ, как передает агентство Reuters, Иран пригрозил ударами по американским энергообъектам на Ближнем Востоке.

Как заявлял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, передвижение через Ормузский пролив закрыто только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников, тогда как остальные могут проходить свободно.

Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.