Израиль заявил, что начал серию ударов по инфраструктуре в Тегеране

«ЦАХАЛ начал широкомасштабную серию ударов, нацеленных на инфраструктуру в Тегеране», — говорится в сообщении.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то «американские военные уничтожат все иранские электростанции».
В ответ, как передает агентство Reuters, Иран пригрозил ударами по американским энергообъектам на Ближнем Востоке.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.