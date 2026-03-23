Стали известны новые схемы обмана туристов на Шри-Ланке

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар — РИА Новости. Российский турист рассказал РИА Новости, как на Шри-Ланке обманывают путешественников, отказываясь возвращать депозит за арендованный транспорт.
«Нам привозили мотоциклы, но не сам владелец байков, а посредник. Он, видимо, брал у разных людей эти мотоциклы по одной цене, а нам пересдавал по другой. Шесть дней назад человек из нашей группы уехал с острова, и посредник до сих пор не вернул нам депозит за его мотоцикл. Он не отвечает и не берет трубку», — рассказал россиянин.
При попытке дозвониться до посредника отвечает его супруга, которая не может помочь прояснить судьбу залога, добавил он.
«Допустим, тебе скоро вылетать, а посредник просто не является и не привозит тебе депозит. Что ты сделаешь? В полицию не пойдешь, времени нет. В итоге оставляешь ему около 200 долларов», — сказал турист.
Россиянин также поделился опытом того, как при любом подозрении на нарушение местная полиция может конфисковать арендованное транспортное средство и выписать штраф, не предоставив при этом никаких документов.