CМИ: у США остался только один выход из войны с Ираном

JP: США практически приняли решение по захвату иранского острова Харк.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. США практически приняли решение по захвату острова Харк в Иране, утверждает израильская газета The Jerusalem Post cо ссылкой на источники.

«Как сообщили изданию два источника, знакомые с ситуацией, высокопоставленные американские чиновники в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк», — говорится в материале.

По словам американского чиновника, США развернули силы в количестве 4500 человек, включая отряды элитных морских пехотинцев и дополнительного боевого персонала для участия в операции.

«В настоящее время предполагается, что для обеспечения свободы судоходства в проливах потребуется военная операция», — пишет издание.

Глава минфина США Скотт Бессент в прошлое воскресенье заявил, что «все варианты остаются на столе» и не стал исключать возможность отправки американских военных на иранский остров. Портал Axios ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.

В прошлый вторник официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке превратятся в «горы пепла», если США ударят по Харку.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

