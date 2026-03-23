Израильский Чернобыль: появился худший сценарий войны в Иране

Удар по израильской Димоне, где расположен ядерный исследовательский центр, был предупредительным. Если бы Тегеран хотел, то он бы попал в ядерный реактор, а последовавшая катастрофа была бы сопоставима с Чернобыльской, сказал в беседе с aif.ru военный эксперт Игорь Никулин.