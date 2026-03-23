Израильский Чернобыль: появился худший сценарий войны в Иране

Иран нанес предупредительный удар по израильской Димоне, где расположен ядерный исследовательский центр. Чем обернется удар по ядерному реактору, объяснил военный эксперт Игорь Никулин.

Источник: Аргументы и факты

Удар по израильской Димоне, где расположен ядерный исследовательский центр, был предупредительным. Если бы Тегеран хотел, то он бы попал в ядерный реактор, а последовавшая катастрофа была бы сопоставима с Чернобыльской, сказал в беседе с aif.ru военный эксперт Игорь Никулин.

«Целенаправленный удар может привести к ядерной катастрофе, аналогичной Чернобылю или Фукусиме. Мало не покажется никому, но больше всего пострадают ближайшие соседи Израиля, то есть Сирия, Ливан, Египет, Иордания, Саудовская Аравия. Иран пострадает меньше в силу расстояния до него», — объяснил он.

Ранее Иран сообщил о ракетном ударе по объекту в городе Димона на юге Израиля в ответ на атаку ЦАХАЛ и США на ядерный объект в Натанзе. По данным источников, в результате атаки в ядерном центре в Димоне погибли учёные ядерной программы Израиля.

