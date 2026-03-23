Блокировка Венгрии и Словакии не остановит помощь Киеву, заявил депутат

По его оценке, решение Венгрии и Словакии касается только средств общеевропейского бюджета и не перекрывает другие финансовые каналы. Водолацкий считает, что государства ЕС смогут использовать альтернативные источники для поддержки Киева.
Ранее на саммите Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо выступили против предоставления Украине так называемого «военного кредита» в размере €90 млрд. Одновременно не был утвержден и очередной пакет санкций против России.
Саммит завершился без согласования спорных решений. Венгерская сторона заявляла, что не поддержит инициативы в пользу Киева до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который остановлен с 27 января.
В Киеве, по имеющимся данным, отказываются пересматривать ограничения, затрагивающие поставки нефти в Венгрию и Словакию.
Водолацкий указал, что финансирование может идти через различные фонды, включая структуры, связанные с оборонной отраслью. По его словам, объемы помощи могут сократиться, однако полностью не прекратятся.
