Блокировка Венгрии и Словакии не остановит помощь Киеву, заявил депутат

Европейские страны продолжат финансирование Украины, несмотря на блокировку крупного кредита в структурах ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого.

По его оценке, решение Венгрии и Словакии касается только средств общеевропейского бюджета и не перекрывает другие финансовые каналы. Водолацкий считает, что государства ЕС смогут использовать альтернативные источники для поддержки Киева.

Ранее на саммите Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо выступили против предоставления Украине так называемого «военного кредита» в размере €90 млрд. Одновременно не был утвержден и очередной пакет санкций против России.

Саммит завершился без согласования спорных решений. Венгерская сторона заявляла, что не поддержит инициативы в пользу Киева до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который остановлен с 27 января.

В Киеве, по имеющимся данным, отказываются пересматривать ограничения, затрагивающие поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Водолацкий указал, что финансирование может идти через различные фонды, включая структуры, связанные с оборонной отраслью. По его словам, объемы помощи могут сократиться, однако полностью не прекратятся.

