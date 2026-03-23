Военнослужащий из Хабаровского края спас жизни восьми товарищам

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, Руслан Залибеков проявил исключительное мужество и самоотверженность при выполнении боевой задачи. За спасение жизней товарищей он награждён государственной наградой — медалью «За спасение погибавших», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащий ВВО из Хабаровского края Руслан Залибеков под огнём артиллерии противника спас жизнь восьми боевым товарищам», — говорится в сообщении.
Действуя в составе эвакуационной группы, Руслан выполнял задачу по вывозу военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий. Работа велась в условиях непрерывного воздействия вражеских FPV-дронов и интенсивного миномётно-артиллерийского обстрела со стороны противника. Несмотря на смертельную опасность, он не покинул поле боя и продолжал действовать.
Благодаря решительным и умелым действиям Руслана Залибекова удалось оказать первую медицинскую помощь восьмерым раненым военнослужащим. После этого он организовал и провёл их эвакуацию к месту сбора, где раненые были направлены в медицинский пункт для дальнейшего лечения. Каждая спасённая жизнь — результат его самоотверженности, хладнокровия и верности воинскому долгу.
