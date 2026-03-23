Генсек НАТО заявил о готовности Зеленского к мирной сделке с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает на заключение мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
По его словам, соответствующая позиция прозвучала в ходе личного разговора с украинским лидером, который длился около полутора часов и состоялся в Лондоне. Рютте отметил, что намерение Киева требует ответной готовности со стороны Москвы.
Глава альянса также заявил, что президент США Дональд Трамп, по его оценке, смог вывести диалог с президентом России Владимиром Путиным из состояния тупика, сложившегося после февраля 2022 года. Он подчеркнул значимость действий Вашингтона для продвижения урегулирования конфликта.
По словам Рютте, США продолжают взаимодействие с украинскими властями, добиваясь усиления давления на Россию и ускорения переговорного процесса.
Отвечая на вопросы о смягчении ограничений в отношении российской нефти, генсек НАТО указал, что американская сторона учитывает различные факторы и вынуждена балансировать интересы.
Ранее, 12 марта, США разрешили реализацию российской нефти и нефтепродуктов, уже погруженных на танкеры. В Белом доме заявляли, что мера носит временный характер и направлена на стабилизацию топливного рынка на фоне кризиса, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке. Позднее аналогичное решение было принято и в отношении иранской нефти.
