Бывший сотрудник разведки США назвал катастрофой возможный захват острова Харк

Возможный захват иранского острова Харк может обернуться тяжелыми последствиями для США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего руководителя центра по борьбе с терроризмом аппарата директора Национальной разведки Джо Кента.
По данным издания, Кент покинул должность из-за разногласий с планами операции против Ирана. Он заявил, что крайне обеспокоен перспективой развертывания американских наземных сил в регионе.
Комментируя сообщения о возможной морской блокаде или захвате острова Харк, Кент отметил, что такой сценарий приведет к серьезным рискам. По его оценке, Иран сможет использовать ситуацию для давления, в том числе через удержание людей на острове и нанесение ударов беспилотниками и ракетами.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в администрации США рассматривают вариант морской блокады или установления контроля над островом Харк. Предполагается, что такие меры могут быть направлены на изменение ситуации вокруг Ормузского пролива.
На фоне этих обсуждений продолжается военная эскалация. 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, в ходе которой удары были нанесены по ряду крупных городов, включая Тегеран.
В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о проведении масштабной операции и нанес удара по территории Израиля.
Читайте также: США остались без флота — миссия в Ормузском проливе под угрозой.