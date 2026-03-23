Секретное оружие Ирана: в Ормузе обнаружен тайный флот мини-подлодок

«По данным зарубежных источников, у Ирана есть порядка 20 подлодок “Гадир”. Это дизель-электрические субмарины порядка 30 метров в длину. Экипаж — 7 человек. На подлодке предусмотрены два торпедных аппарата, которые позволяют запускать не только торпеды, но и противокорабельные ракеты, а также выставлять мины. Автономность плавания может составлять до 1000 километров. Подлодки предназначены для контроля за прохождением судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности прибрежных вод Ирана», — сказал эксперт.