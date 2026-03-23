Секретное оружие Ирана: в Ормузе обнаружен тайный флот мини-подлодок

Британские СМИ сообщили о самой большой угрозе Ирана в Ормузском проливе — флоте мини-подлодок «Гадир». Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил aif.ru, что небольшие субмарины созданы специально для патрулирования Ормузского залива и могут стать щитом, который не пропустит чужие корабли.
«По данным зарубежных источников, у Ирана есть порядка 20 подлодок “Гадир”. Это дизель-электрические субмарины порядка 30 метров в длину. Экипаж — 7 человек. На подлодке предусмотрены два торпедных аппарата, которые позволяют запускать не только торпеды, но и противокорабельные ракеты, а также выставлять мины. Автономность плавания может составлять до 1000 километров. Подлодки предназначены для контроля за прохождением судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности прибрежных вод Ирана», — сказал эксперт.
Кнутов уточнил, что Иран не распространяет информацию о технических характеристиках этих подлодок.
«Информация о применении подлодок “Гадир” засекречена. Все данные, которые о них есть, получены, когда эти субмарины где-то всплывали, и тогда получалось определить их параметры. Есть информация о том, что “Гадир”, возможно, разработана совместно с Северной Кореей», — отметил собеседник издания.
По словам военного эксперта, мини-подлодки «Гадир» не входят в состав флота Ирана. Они выделены в особую флотилию, которая подчиняется КСИР.