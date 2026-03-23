Россиянам раскрыли, как изменится пенсия при более позднем обращении

В России страховая пенсия по старости может быть выше, если человек обращается за её назначением не сразу после возникновения права, а позже: в этом случае применяются повышающие коэффициенты и к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и к фиксированной выплате.
Об этом сообщила в беседе с RT председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.
«При обычном назначении пенсии отсрочка на 12 полных месяцев даёт коэффициенты 1,07 к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате, а на 24 полных месяца — 1,15 и 1,12 соответственно. Это значит, что прибавка формируется сразу по двум элементам расчёта, поэтому итоговый размер будущей ежемесячной выплаты растёт заметнее, чем если смотреть только на одну часть пенсии», — пояснила собеседница RT.
Важно учитывать два ограничения: повышающие коэффициенты применяются только при отсрочке не менее 12 полных месяцев со дня возникновения права на пенсию, а максимальный период их применения ограничен десятью годами, предупредила Епифанова.
«Иными словами, если россиянин откладывает оформление страховой пенсии на 1—2 года после достижения пенсионного возраста, он получает не условный бонус, а предусмотренное законом повышение, которое увеличивает размер будущей пенсии», — заключила она.
