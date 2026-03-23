Ударили из-под носа: раскрыты детали атаки БПЛА на авиабазу Барксдейл в США

Неизвестные дроны совершили налет на авиабазу в США. Детали этой операции раскрыл эксперт Максим Кондратьев.

Источник: Аргументы и факты

США не могут обеспечить безопасность авиабаз на собственной территории. Как сообщили американские СМИ, неизвестные беспилотники совершили налет на американскую авиабазу Барксдейл в Луизиане, где размещены стратегические бомбардировщики B-52.

Комментируя эту новость aif.ru, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил, как могла быть организована атака.

«Здесь могли использовать схему “дрон из фур”. Проблем нет в том, чтобы на территории США приобрести в магазинах все комплектующие, кроме взрывчатых веществ, собрать беспилотники и устроить такой маленький локальный Армагеддон. Поэтому не исключена гипотеза, что такую спецоперацию могла устроить иранская разведка. Это могли быть какие-то радикальные группировки на территории США, как бы прокси какие-то, но не явно связанные в открытую с правительством Ирана», — сказал эксперт.

По данным американских СМИ, из-за налета неизвестных дронов на американскую авиабазу Барксдейл в Луизиане командование вводило режим изоляции и временно приостанавливало работу взлетно-посадочных полос. Точные цели и организаторы инцидентов пока не установлены.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
