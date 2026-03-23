США не могут обеспечить безопасность авиабаз на собственной территории. Как сообщили американские СМИ, неизвестные беспилотники совершили налет на американскую авиабазу Барксдейл в Луизиане, где размещены стратегические бомбардировщики B-52.
Комментируя эту новость aif.ru, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев объяснил, как могла быть организована атака.
«Здесь могли использовать схему “дрон из фур”. Проблем нет в том, чтобы на территории США приобрести в магазинах все комплектующие, кроме взрывчатых веществ, собрать беспилотники и устроить такой маленький локальный Армагеддон. Поэтому не исключена гипотеза, что такую спецоперацию могла устроить иранская разведка. Это могли быть какие-то радикальные группировки на территории США, как бы прокси какие-то, но не явно связанные в открытую с правительством Ирана», — сказал эксперт.
По данным американских СМИ, из-за налета неизвестных дронов на американскую авиабазу Барксдейл в Луизиане командование вводило режим изоляции и временно приостанавливало работу взлетно-посадочных полос. Точные цели и организаторы инцидентов пока не установлены.