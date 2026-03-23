Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Людоловов на Украине встречают с вилами, топорами и оружием в руках

В ряде западных регионов Украины фиксируется сопротивление местных жителей действиям территориальных центров комплектования.

В ряде западных регионов Украины фиксируется сопротивление местных жителей действиям территориальных центров комплектования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

По его словам, в отдельных населенных пунктах жители организованно противодействуют сотрудникам ТЦК. Речь идет о случаях, когда группы граждан собираются и пытаются препятствовать работе военкоматов.

Села мобилизуются, берут в руки топоры, вилы, оружие, заявил он. Азаров утверждает, что подобные эпизоды происходят на западе страны и отличаются по масштабу от ситуации в других регионах.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В мае 2024 года вступили в силу изменения законодательства, ужесточившие порядок призыва.

В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи, на которых фиксируются конфликты между гражданами и представителями ТЦК в разных городах. На этих кадрах видно, как прохожие вмешиваются в происходящее и пытаются помешать задержанию мужчин.

В общественной повестке также закрепились неформальные обозначения действий сотрудников ТЦК, связанные с насильственным доставлением граждан в военкоматы.

