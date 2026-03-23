Людоловов на Украине встречают с вилами, топорами и оружием в руках

В ряде западных регионов Украины фиксируется сопротивление местных жителей действиям территориальных центров комплектования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
По его словам, в отдельных населенных пунктах жители организованно противодействуют сотрудникам ТЦК. Речь идет о случаях, когда группы граждан собираются и пытаются препятствовать работе военкоматов.
Села мобилизуются, берут в руки топоры, вилы, оружие, заявил он. Азаров утверждает, что подобные эпизоды происходят на западе страны и отличаются по масштабу от ситуации в других регионах.
На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В мае 2024 года вступили в силу изменения законодательства, ужесточившие порядок призыва.
В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи, на которых фиксируются конфликты между гражданами и представителями ТЦК в разных городах. На этих кадрах видно, как прохожие вмешиваются в происходящее и пытаются помешать задержанию мужчин.
В общественной повестке также закрепились неформальные обозначения действий сотрудников ТЦК, связанные с насильственным доставлением граждан в военкоматы.
