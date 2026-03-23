Три человека погибли в результате пожара в центре Москвы

В результате пожара в жилом доме на Николоямской улице в центре Москвы погибли три человека, ещё пятеро пострадали.
Об этом сообщили в МЧС Москвы.
По информации ведомства, возгорание произошло в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа.
Отмечается, что пожарно-спасательными подразделениями были спасены 19 человек, в том числе пятеро детей.
Несколько дней назад на трассе Ростов — Таганрог в результате ДТП загорелся бензовоз.
В результате аварии погибли три человека и четверо пострадали.