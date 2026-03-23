Операторы БПЛА «Ахмата» используют тактику «карусели» в Сумской области

КУРСК, 23 мар — РИА Новости. Операторы БПЛА «Ахмата» российской группировки войск «Север» используют так называемую тактику «карусели» при обнаружении противника в Сумской области, сообщил РИА Новости боец спецназа с позывным «Великий».
«Полностью контролируем при помощи беспилотников наш участок. Видим все передвижения. Расчеты БПЛА в приоритете наших целей. Работаем “каруселью”. Используем КВН, “Молнии”, другие беспилотники, бьем, пока полностью не уничтожим цель», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, так как расчеты операторов БПЛА ВСУ зачастую располагаются в жилых домах, в каждом случае перед поражением цели проводится тщательная разведка.
Узнать больше по теме
